Устюгов объяснил своё падение в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал второе место в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Ноги не держали, устал сильно. На повороте поскользнулся, упал. Голову поднимаю, а Большунов уже убежал. Саня не заметил, что я упал. Но ничего страшного, это гонка, и побеждает сильнейший», — заявил Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.

Вторым стал Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.

Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).

Ранее Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России.