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Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России

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Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России
  • РИА Новости

«Эмоции есть, рад, что удалость выиграть после не очень хороших дней перед чемпионатом. Рад, что выиграл и смог составить конкуренцию Серёже. До последнего боролись, хоть нам и кричали, что отрыв 20, 30, 10 секунд, но мы понимали, что боремся друг с другом. Те, кто сзади, нас уже не интересовали.

Мы не договаривались с ним. Просто когда спортсмены уважают друг друга, то они понимают, что на результат они должны работать вместе. Кто был сильнее, тот и выиграл», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Также Большунов рассказал, что не знал о падании Сергея Устюгова, с которым долгое время боролся на трассе.

«Не знал, что он упал, реально. На том моменте я просто стал включаться, но даже не знал, что он споткнулся там или что случилось», — добавил он.

Он преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.

Вторым стал Сергей Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.

Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.

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