Узнать больше

Вяльбе считает, что Большунов прыгнул выше головы в спринтерской гонке чемпионата России

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в спринтерской гонке на чемпионате России 2023 года в Тюмени.

«Ничего удивительного не произошло. Серега готовился к спринтам, он еще летом говорил, что хочет выиграть именно эту гонку. С учетом того, что Большунов болел, я считаю, что он вообще прыгнул выше головы», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Трехкратная олимпийская чемпионка дала понять, что перед гонкой консультировала Большунова.

«Я его даже отговаривала от того, чтобы сегодня бежать, все-таки надо себя поберечь», — заключила Вяльбе.

Победителем гонки стал Сергей Устюгов, второе место занял Александр Терентьев, третье — Большунов.

Чемпионат России завершится 26 марта.

Ранее Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить