Вяльбе считает, что Большунов прыгнул выше головы в спринтерской гонке чемпионата России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в спринтерской гонке на чемпионате России 2023 года в Тюмени.

«Ничего удивительного не произошло. Серега готовился к спринтам, он еще летом говорил, что хочет выиграть именно эту гонку. С учетом того, что Большунов болел, я считаю, что он вообще прыгнул выше головы», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Трехкратная олимпийская чемпионка дала понять, что перед гонкой консультировала Большунова.

«Я его даже отговаривала от того, чтобы сегодня бежать, все-таки надо себя поберечь», — заключила Вяльбе.

Победителем гонки стал Сергей Устюгов, второе место занял Александр Терентьев, третье — Большунов.

Чемпионат России завершится 26 марта.

Ранее Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.







