Бородавко: было видно, что Устюгов поскользнулся

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение Сергея Устюгова в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Было видно, что Сергей поскользнулся, неудачно поставил ногу и потерял равновесие. Александр воспользовался моментом. Мы все ожидали большой борьбы на финише. Александр подбирал лыжи именно для последнего спуска, и я думаю, что победа должна была бы быть за ним», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.

Вторым стал Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.

Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).

Ранее Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России.