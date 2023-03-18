«Имя мальчику пока не выбрали»: Сорина — о второй беременности, операции на плече и желании вернуться после родов

Пропустить все соревнования в текущем сезоне пришлось не только в связи с операцией на плече, но и из-за беременности. Об этом в интервью RT рассказала олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Татьяна Сорина. По её словам, они с мужем и тренером Егором Сориным планировали второго ребёнка и раньше, а в постолимпийский сезон решили, что логично соединить затянувшийся восстановительный период с декретным. В июне пара ждёт мальчика.

— Татьяна, по официальной версии вы пропустили весь послеолимпийский сезон из-за травмы и длительного восстановления. Почему так долго держали в секрете, что ждёте ребёнка?

— Не то, чтобы держала в секрете, просто не хотела излишнего ажиотажа, обсуждений вокруг своего состояния. Хотелось спокойствия, тишины, но поскольку я продолжаю тренироваться и появляться на стадионе, общаюсь там с другими спортсменами и тренерами, и понимаю, что моё положение уже не может оставаться незамеченным.

— Уже знаете пол ребёнка?

— Да, это мальчик. Правда, пока мы с Егором не выбрали имя. Наши варианты не совпадают, скажем так.

— После того, как в Пекине вы стали олимпийской чемпионкой, Егор заявил в интервью, что в семейные планы входит ещё один полноценный олимпийский цикл. В какой момент было решено взять перерыв?

— Мы планировали второго ребёнка и раньше. Оба хотели этого, просто не знали, в какой именно год это произойдёт. А после Игр сама ситуация натолкнула нас на мысль: почему бы не сейчас? Послеолимпийский сезон к этому сильно располагал, поскольку восстановление после травмы плеча и связанной с этим операции пошло у меня не так быстро, как хотелось бы. Вот и решили соединить восстановительный период с декретным.

— Хирургическое вмешательство было обширным?

— Более обширным, чем при артроскопии. Это так называемая операция Бристоу-Латарже (коррекция нестабильности плечевого сустава. — RT). Мне сделали разрез, пересадили кусочек ткани, чтобы стабилизировать сустав, после чего проблема должна была полностью уйти. Сама операция была сделана очень хорошо, но были затронуты нервы, и это повлекло за собой ряд других сложностей. Оказалось не так просто восстанавливать работу мышц. Соответственно потребовалось больше времени. Сейчас уже всё позади, плечо вообще никак меня не беспокоит. Так что уже с июня смогу начать тренироваться в полном объёме.

— Сразу возникает вопрос: когда именно должен появиться на свет ребёнок?

— Как раз в июне.

— После того, как у вас родилась София, вы, если не ошибаюсь, начали тренироваться едва ли не на следующий день после выхода из роддома.

— Нет, не сразу. Недели через две только. Собственно, мы сейчас ничего не загадываем. Егор хочет, чтобы какое-то время после родов я побыла дома. Сам он начнёт работу с группой во второй половине мая, а у меня первый сбор запланирован в июле.

— Насколько сильно вторая беременность изменила ваш жизненный график?

— Не изменила вообще. Я так же, как и раньше, езжу на сборы, на протяжении сезона постоянно находилась вместе с командой, разве что в Малиновку на «Чемпионские высоты» не ездила — отправилась на сборы в горы. Если сравнивать с тем периодом, когда мы ждали Софию, я тогда даже больше сидела дома. Месяца два, наверное. Сейчас продолжаю кататься в составе всей группы, мы даже планируем поехать после чемпионата России на две недели в Кировск. Будем там до 11 апреля.

— Кто будет заниматься детьми, когда вы приступите к серьёзным тренировкам?

— Дети будут с нами. Мы сейчас активно пытаемся найти няню, а желательно двух, чтобы нам с Егором было максимально комфортно работать. Соответственно уже планируем все свои перемещения. Остальное будет зависеть от того, как сложится сезон.

— Считается, что после олимпийской победы каждому спортсмену начинает казаться, что весь мир лежит у его ног. Что отныне всё будет получаться, и что для этого уже не нужно работать так тяжело, как прежде. У вас хотя бы кратковременно было такое состояние после Игр в Пекине?

— Нет, абсолютно. Возможно, всё дело в том, что я не считаю олимпийское золото в эстафете пределом собственных мечтаний. Всё-таки я ставила перед собой несколько другие цели. И они абсолютно никуда не делись.