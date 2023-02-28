Тренер Сорин сравнил лыжницу Степанову с Терминатором

Тренер сборной России Егор Сорин высказался о подготовке олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой к «Чемпионским высотам».

«Вероника говорила, что мечтает обыграть Непряеву, да. Психологически непросто вот так говорить и потом выполнять это, всё-таки образуется давление. Но она с этим давлением справилась, она молодец. Наверное, мы чересчур поверили в её возможности в ноябре-декабре, но она всё-таки не Терминатор, для неё тоже есть рамки в подготовке», — цитирует Сорина РИА Новости.

Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Лыжница прошла разделку на 10 км за 28 минут 24,6 секунды. Второй к финишу прибежала Наталья Непряева, отставшая на 24,6 секунды. Тройку победителей замкнула Анастасия Кулешова (+35,8).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на победу Степановой в гонке свободным стилем.