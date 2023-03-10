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Норвежец Окланд: нам не хватает российских лыжников на Кубке мира

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Олимпийский чемпион 2002 года по лыжным гонкам 50-летний норвежец Андерс Окланд высказался о российской лыжнице Веронике Степановой, а также отметил нехватку россиян на Кубке мира.
Норвежец Окланд: нам не хватает российских лыжников на Кубке мира
  • globallookpress.com
  • © Daniel Eriksson/Keystone Press Agency

«Степанова откровенна, она — личность. Хорошо, когда есть такие лыжники. Нам нужны личности. Вероника — удивительно хорошая лыжница. Нам не хватает российских лыжников на Кубке мира. Но в сложившейся ситуации нет сомнений в том, что их там быть не должно», — цитирует Окланда Dagbladet.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

25 января исполком Международного олимпийского комитета выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. 

Ранее Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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