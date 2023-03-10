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Сейм Литвы призвал не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

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Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Сейм Литвы призвал не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

«Сейм принял резолюцию, в которой обращается к парламентам всех стран мира и предлагает выразить своё чёткое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск спортсменов из России и Белоруссии и официальных лиц к участию в Олимпиаде или любых других международных турнирах, в том числе с нейтральным флагом», — говорится в заявлении.

За резолюцию проголосовали все 109 депутатов, присутствовавших на заседании сейма в пятницу, 10 марта.

25 января исполком Международного олимпийского комитета выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Позднее правительства более 30 стран выступили против данной инициативы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирчу и ещё 41 канадский спортсмен призвали Олимпийский комитет Канады выступить против допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

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