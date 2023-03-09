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Олимпийская чемпионка Вирчу и ещё 41 спортсмен призвали не допускать россиян к Играм в Париже

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирчу и ещё 41 спортсмен сборной Канады призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) выступить против допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже.
Олимпийская чемпионка Вирчу и ещё 41 спортсмен призвали не допускать россиян к Играм в Париже
  • AP
  • © Julie Jacobson

«Мы осуждаем недавние публичные заявления, сделанные ОКК в поддержку «изучения возможности» для россиян и белорусов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов», — приводит заявление спортсменов AP.

Также канадские спортсмены отметили, что «не следует рассматривать никаких путей» для участия россиян в Олимпиаде в Париже до тех пор, пока не закончится СВО.

22 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не планируют снимать санкции с России и Белоруссии.

В конце января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил в поддержку МОК по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже.

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