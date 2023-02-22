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Австралия выступила за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе

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Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил в поддержку Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.
Австралия выступила за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Вопрос участия России и Белоруссии в Олимпиаде — это очень сложный вопрос. AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств», — приводит слова представителя AOC The Guardian.

22 февраля в МОК заявили, что не планируют снимать санкции с России и Белоруссии.

В конце января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила создать альтернативу Олимпийским играм, если россиян не допустят до соревнований.

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