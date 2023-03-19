Жена Большунова отреагировала на победу супруга в скиатлоне на чемпионате России

Супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна Большунова прокомментировала победу супруга в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Так классно! И вчера тоже всё прекрасно было, просто Александр же болел. Когда что-то важное, я всегда эмоционально смотрю. Сегодня была самая красивая гонка в сезоне? Да, борьба до последнего», — цитирует Большунову «Чемпионат».

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.

Вторым стал Сергей Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.

Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).

Ранее Бородавко прокомментировал падение Устюгова в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.