Жена Большунова отреагировала на победу супруга в скиатлоне на чемпионате России
- РИА Новости
«Так классно! И вчера тоже всё прекрасно было, просто Александр же болел. Когда что-то важное, я всегда эмоционально смотрю. Сегодня была самая красивая гонка в сезоне? Да, борьба до последнего», — цитирует Большунову «Чемпионат».
Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.
Вторым стал Сергей Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.
Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).
Ранее Бородавко прокомментировал падение Устюгова в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.