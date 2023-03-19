Российский лыжник Иван Якимушкин высказался о своём выступлении в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Последние два круга для меня были не тяжёлыми. Немного отдавал себе отдохнуть в подъёме, подхватывался в спусковой части. Коньковый круг действительно очень тяжелый. Гонка достаточно скоростная из-за трассы, непростая. Чемпионат России — всегда значимое соревнование», — сказал Якимушкин.

Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России. Он преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.

Вторым стал Сергей Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.

Замкнул тройку призёров Якимушкин (+29,3).

Ранее Якимушкин объяснил, почему интервью Дзюбы популярнее соревнований лыжников.