Якимушкин объяснил, почему интервью Дзюбы популярнее соревнований лыжников

Российский лыжник Иван Якимушкин ответил на вопрос, почему недавнее интервью нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы посмотрело больше людей, чем соревнования на «Чемпионских высотах».

«Логично, потому что футбол смотрит не отдельная часть аудитории, а практически все. Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу», — цитирует Якимушкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба в своём новом интервью рассказал о возвращении в Россию, об отношениях с руководством «Зенита», обидах на «Спартак» и о нашумевшем видео.

Соревнования «Чемпионские высоты» прошли в Малиновке с 23 февраля по 5 марта.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства.