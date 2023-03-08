Якимушкин объяснил, почему интервью Дзюбы популярнее соревнований лыжников
- РИА Новости
«Логично, потому что футбол смотрит не отдельная часть аудитории, а практически все. Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу», — цитирует Якимушкина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Дзюба в своём новом интервью рассказал о возвращении в Россию, об отношениях с руководством «Зенита», обидах на «Спартак» и о нашумевшем видео.
Соревнования «Чемпионские высоты» прошли в Малиновке с 23 февраля по 5 марта.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства.