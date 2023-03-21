Узнать больше

Пеклецова: настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию

Короткая ссылка
17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
Пеклецова: настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Эйфория. Сама пока не могу понять, что произошло. Просто счастлива. Мне по ходу гонки, конечно, подсказывали, что я совсем чуть-чуть проигрываю первому месту, но почему-то внутренне я понимала, что мне не догнать. Силы были уже совсем на исходе. Тем более что трасса здесь нелёгкая, работать приходилось от начала и до конца. Поэтому и настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию», — сказала лыжница в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Екатерина Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить