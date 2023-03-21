Пеклецова: настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию

17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Эйфория. Сама пока не могу понять, что произошло. Просто счастлива. Мне по ходу гонки, конечно, подсказывали, что я совсем чуть-чуть проигрываю первому месту, но почему-то внутренне я понимала, что мне не догнать. Силы были уже совсем на исходе. Тем более что трасса здесь нелёгкая, работать приходилось от начала и до конца. Поэтому и настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию», — сказала лыжница в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Екатерина Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России.