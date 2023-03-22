Биатлонистка Носкова и лыжница Перевозчикова показали лучший результат в квалификации командного спринта

Биатлонистка Екатерина Носкова и лыжница Алёна Перевозчикова показали лучший результат в командном спринте на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

РИА Новости