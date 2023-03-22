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Биатлонистка Носкова и лыжница Перевозчикова показали лучший результат в квалификации командного спринта

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Биатлонистка Екатерина Носкова и лыжница Алёна Перевозчикова показали лучший результат в командном спринте на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
Биатлонистка Носкова и лыжница Перевозчикова показали лучший результат в квалификации командного спринта
  • РИА Новости

Спортсменки прошли пролог с одинаковым результатом — 4 минуты 28,4 секунды, сборная показала лучшую сумму.

Финал квалификации пройдёт позднее.

Ранее Анастасия Доценко рассказала о возвращении в спорт после дисквалификации.

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