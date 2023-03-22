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Лыжница Доценко рассказала о возвращении в спорт после дисквалификации

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Лыжница Анастасия Доценко рассказала, как переживала своё отстранение от Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане.
Лыжница Доценко рассказала о возвращении в спорт после дисквалификации
  • РИА Новости

«Потеряли два года, возможно, лучшей карьеры. Ну как получилось, значит, это моя судьба. Почему вернулась в спорт после рождения второго ребёнка? Поняла, что ещё не всё сделала, есть запал, силы и желание», — цитирует лыжницу «Матч ТВ».

Доценко примет участие в командном спринте на чемпионате России — 2023 в Тюмени, где выступит за сборную Татарстана — 2.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева пропустила вторую гонку подряд на чемпионате России.

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