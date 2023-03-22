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Большунов: с Терентьевым по тактике на командный спринт даже не разговаривали

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в командном спринте с Александром Терентьевым на чемпионате России в Тюмени.
Большунов: с Терентьевым по тактике на командный спринт даже не разговаривали
  • РИА Новости

«В квалификации сложное самочувствие было, но за час успел восстановиться. Плюс очень хорошо лыжи подготовили. С Терентьевым по тактике даже не разговаривали, потому что у меня самочувствие было непонятное, у него тоже не самое лучшее», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Спортсмены, представляющие Архангельскую область, одержали победу в командном спринте с результатом 23:25,2.

Вторыми финишировали Антон Тимашов и Иван Горбунов из Республики Татарстан. Третьи — Иван Якимушкин и Евгений Белов из Тюменской области.

Ранее Терентьев рассказал о вкладе Спицова в их с Большуновым победу в командном спринте.

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