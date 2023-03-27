Васильев — о победе лыжницы Шевченко на чемпионате России по биатлону: традиции продолжаются
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Это здорово. Всё-таки традиции продолжаются! Я сам бывший лыжник. Лыжников у нас немало, которые достигали хороших результатов в биатлоне. У многих может создаться впечатление, что хорошему лыжнику дать винтовку и он тут же становится хорошим биатлонистом — это неправда. В случае с Наталией всё обошлось хорошо. Она молодец», — цитирует Васильева «Чемпионат».
Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.
Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.
Ранее Егорова прокомментировала второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.