Васильев — о победе лыжницы Шевченко на чемпионате России по биатлону: традиции продолжаются

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о победе Наталии Шевченко в женском спринте на чемпионате России по биатлону.
Васильев — о победе лыжницы Шевченко на чемпионате России по биатлону: традиции продолжаются
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Это здорово. Всё-таки традиции продолжаются! Я сам бывший лыжник. Лыжников у нас немало, которые достигали хороших результатов в биатлоне. У многих может создаться впечатление, что хорошему лыжнику дать винтовку и он тут же становится хорошим биатлонистом — это неправда. В случае с Наталией всё обошлось хорошо. Она молодец», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.

Ранее Егорова прокомментировала второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

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