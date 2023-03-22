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Васильев заявил, что норвежские биатлонистки не очень похожи на женщин

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о конкуренции россиян с норвежцами.
Васильев заявил, что норвежские биатлонистки не очень похожи на женщин
  • РИА Новости

«С этими анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. У кого-то турбодвигатель, а у кого-то — обычный атмосферный. И пока эту ситуацию не изменят WADA и МОК — так и будет в разных видах спорта. Где-то Симона Байлз, где-то норвежские биатлонистки, которые не очень похожи на женщин», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он подчеркнул, что с биатлонистами из Норвегии соревноваться тяжело, но россияне могли бы привнести интригу в международные соревнования.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее в IBU сообщили, что открыты к диалогу о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но на данный момент время ещё не пришло.

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