Международный союз биатлонистов сделал заявление о возвращении россиян

В пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU) сообщили, что открыты к диалогу о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но на данный момент время ещё не пришло.

«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся. Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учётом текущей ситуации, время для его пересмотра не пришло», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Тарасова считает, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.