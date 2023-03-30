Юрлова-Перхт: сегодня первое место нам сглазила Сливко

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о втором месте команды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Первое место нам сглазила Вика Сливко. Мы были на пристрелке, когда она сказала: «Давай, как в прошлом году. Но только местами меняемся». Очень рада второму месту. Ждала весь год эту дисциплину, поэтому не могла уехать без медали. (Смеётся.)», — сказала Юрлова‑Перхт в эфире канала «Матч ТВ».

Дуэт Виктории Сливко и Евгения Гараничева одержал победу, пройдя дистанцию за 36:44,4.

Второе место заняли Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков из Санкт-Петербурга (+10 секунд), третье — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов из Новосибирской области (+15,8).

Чемпионат России проходит с 27 марта по 2 апреля.

Ранее Сливко объяснила, почему не смогла подойти к Гараничеву после финиша сингл-микста чемпионата России.