Сборная ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

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Первая команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Сборная ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В составе сборной выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они показали результат — 1 час 32 минуты 11,6 секунды.

Вторыми стали представители Республики Башкортостан Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов (+1:26,4).

Замкнули тройку представители Белоруссии Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский (+1:31,4).

Ранее сообщалось, что биатлонист Евгений Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России.

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