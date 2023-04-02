Сборная ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Первая команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

РИА Новости

© Алексей Филиппов