Сборная ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
В составе сборной выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они показали результат — 1 час 32 минуты 11,6 секунды.
Вторыми стали представители Республики Башкортостан Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов (+1:26,4).
Замкнули тройку представители Белоруссии Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский (+1:31,4).
Ранее сообщалось, что биатлонист Евгений Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России.