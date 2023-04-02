Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Тяжёлая гонка, получилось стрельнуть из пяти на рубежах. Но собой я доволен. Сегодня очень тяжёлая трасса. Те, кто на первом круге быстро начали, на последнем подвязались. Всем было тяжело», — приводит слова Гараничева «Чемпионат».
Гараничев выступает в составе сборной Тюменской области.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Екатерина Носкова сказала о задачах в текущем сезоне.