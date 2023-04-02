Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Евгений Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Тяжёлая гонка, получилось стрельнуть из пяти на рубежах. Но собой я доволен. Сегодня очень тяжёлая трасса. Те, кто на первом круге быстро начали, на последнем подвязались. Всем было тяжело», — приводит слова Гараничева «Чемпионат».

Гараничев выступает в составе сборной Тюменской области.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Екатерина Носкова сказала о задачах в текущем сезоне.