Хладнокровие и меткость: бывшая лыжница Шевченко выиграла третье золото на ЧР по биатлону, а Латыпов — второе

Сборная Свердловской области по биатлону, в составе которой выступили Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия и Анастасия Шевченко, завоевала золото чемпионата России в эстафете, несмотря на два штрафных круга. Анастасия Гореева воспользовалась ошибками соперниц на последнем этапе и, хладнокровно отработав на огневых рубежах, принесла серебро команде Подмосковья. Бронза осталась за сборной ХМАО. В мужском масс-старте не было равных Эдуарду Латыпову. Воспитанник Юрия Каминского с двумя промахами опередил белоруса Антона Смольского и югорчанина Никиту Поршнева, которые не закрыли по три мишени.

Женская эстафетная гонка на чемпионате России по биатлону началась с курьёзного момента: Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировала такое рвение к борьбе, что стартовала на мгновение раньше звукового сигнала. К счастью, судьи не стали возвращать спортсменок обратно, гонка продолжилась. Петербуржская биатлонистка же подкрепила свой прорыв отличной работой на первом огневом рубеже, закрыв все мишени не только точно, но и быстро. Аналогично справились с задачей Тамара Дербушева, Вероника Долгова и Лариса Куклина.

Но на стойке ни одна из спортсменок не обошлась без промахов. Причиной тому стал в том числе коварный порывистый ветер, который сопровождал всю гонку. А лидером на передаче эстафеты оказалась Елизавета Каплина, продемонстрировавшая лучший ход на первом этапе. Благодаря отменной скорости она не только нивелировала 13,7 секунды отставания после стойки, но и лихо обошла соперниц на подъёме перед выходом на стадион и вырвала для подруги по команде 4,9 секунды преимущества.

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«Пыталась разложить силы по дистанции. На смешанной эстафете меня чуть-чуть не хватило на последний круг, поэтому тут я работала с холодной головой. Пошла постепенно догонять девчонок, а потом почувствовала, что со спуска остались силы, поэтому получилось хорошо финишировать», — отметила Каплина.

Однако удержать лидирующую позицию югорчанки не смогли. На лёжке Алина Кудисова отстреляла катастрофически плохо и заработала три штрафных круга, в то время как Ирина Казакевич справилась без единой осечки. Не помешали ей сохранить преимущество сборной Свердловской области даже 300 дополнительных метров, которые пришлось преодолеть после стрельбы стоя.

Перед третьим этапом, на который уходила двукратная чемпионка страны Наталия Шевченко, их отрыв от идущей второй команды Санкт-Петербурга составлял 15,8 секунды.

Небольшое чудо на этом отрезке удалось сотворить Екатерине Носковой, которая выбралась с пятого места на второе, потратив лишь один дополнительный патрон на стойке. На третьем круге она пыталась отыграть отставание от лидера, но Шевченко подобраться к себе не позволила.

«Отдала все силы, на последнем круге делала всё, что могла, но Наталия была быстрее. Сегодня сильный ветер, он меняет направление, так что пройти с одним допом — очень хорошо», — отметила югорская биатлонистка.

Особенно захватывающим выдался заключительный этап. Финишёр сборной Свердловской области Анастасия Шевченко не позволила соперницам помечтать о золоте, сделав лишь один дополнительный выстрел на двух рубежах, а вот за серебро развернулась нешуточная схватка. Югорчанка Ксения Довгая с ходу заработала два штрафных круга, дав возможность Наталье Гербуловой вытащить на второе место команду Красноярского края, но 27-летняя биатлонистка со стрельбой также не совладала. Пока Наталья безуспешно пыталась закрыть две мишени тремя доппатронами, на рубеж пришла Анастасия Гореева и свою возможность ворваться в тройку призёров не упустила. Обладательница «Большого хрустального глобуса» Кубка России быстро закрыла все мишени и ушла на дистанцию третьей после Довгой.

Борьбу нервов Анастасия выиграла и на стойке, хотя ей и пришлось потратить два запасных патрона. Ксения же промахнулась последним выстрелом, затем отправила в молоко все три допа и вынуждена была преодолеть лишние 150 м. Всё это лишило её шансов на второе место. В этот момент вновь могла вклиниться в борьбу за медаль Гербулова, но она трижды промахнулась.

«Второе место — хороший результат для сборной Московской области. Мы уже не раз навязывали борьбу, но, к сожалению, на последнем этапе всё у нас разрушалось в пух и прах. Но сегодня последний этап бежала я. Рада, что всё получилось. Бежать последний этап — моя личная инициатива. Мне уже летом предоставлялась такая честь, но тогда я завалила эстафету. Сейчас хотела взять реванш», — поделилась эмоциями Гореева после финиша.

Едва ли не главной героиней не только субботней гонки, но и всего чемпионата России в Ханты-Мансийске стала бывшая лыжница Наталия Шевченко, которая завоевала на этом турнире уже три золотые медали. Более того, она принимала участие в эстафете впервые в карьере.

«Можно сказать, что первая биатлонная эстафета удалась. Девочки перед стартом ничего особенного не подсказывали, просто сказали: «Работай как обычно, не волнуйся». Больше я их успокаивала, чем они меня. Был тяжёлый этап, сегодня очень тряслись ноги. Думала, что уже пойду на круг (на стойке. — RT), но обошлось», — прокомментировала гонку Шевченко.

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Интенсивным вышел мужской масс-старт. В лидеры гонки с первых метров ожидаемо вырвались Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов, компанию которым составил Матвей Елисеев.

«На первом круге решили с Даниилом Серохвостовым попробовать пробежать как на Кубке мира. Я сказал: «Давай я пойду, а ты поддержишь». Я его пропустил на подъёме, чтобы он немного подтащил, потому что 70% дистанции я шёл против ветра, а это не так просто. Хотелось создать интригу, драйвовую гонку. Конечно, в конце сезона сил не так много, но думаю, что было интересно», — рассказал после финиша Латыпов.

С первой стрельбой на ноль справилась достаточно большая группа спортсменов, но быстрее всех отработал на рубеже башкирский спортсмен, обеспечивший себе задел в 4,2 секунды от ближайшего преследователя. Серохвостов же, напротив, выпал из группы лидеров, допустив две осечки.

На трассе трёхкратный призёр пекинской Олимпиады продолжил поддерживать высокий темп, справляться с которым не все были в состоянии. В итоге к повторной стрельбе лёжа на вторую позицию выбрался белорус Антон Смольский, за которым держались Карим Халили, Алексей Вагин и Елисеев.

Если на лёжке Эдуард вновь был безупречен, то на стойке, как это часто бывало в течение сезона, дела у него не заладились. Допустив два промаха, уфимец на некоторое время уступил лидирующую позицию Вагину. Впрочем, на лыжне Латыпов был неудержим и не только играючи отыграл 13,5 секунды отставания менее чем за круг, но и опережал соперника на 4,5 секунды на отсечке 11,5 км.

Немного пощекотал нервы Латыпов на заключительной стрельбе. Эдуард пришёл на рубеж первым, но, сделав один выстрел, стал долго выцеливать вторую мишень, в то время как соперники промахивались и уходили на штрафные круги. Но тактика выжидания принесла свои плоды: Эдуард обошёлся без осечек и отправился к финишу единоличным лидером.

«На последнем рубеже всё было под контролем. Я сделал первый выстрел, и подул сильный ветер. Переизготовился, взял поплотнее винтовку и выцеливал каждый выстрел, потому что понимал: ошибаться нельзя, только ноль поможет мне», — поделился Латыпов в эфире канала «Матч ТВ».

Серьёзная борьба развернулась за серебро и бронзу. После заключительной стрельбы второе место занимал Вагин, но на трассе его достаточно быстро «съели» Смольский и Поршнев, державшийся до этого в тени. Югорчанин опередил и Халили, которому пятый круг дался невероятно тяжело — он показал лишь 20-е время среди 30 участников.

По словам Поршнева, он пытался достать и Смольского, но не сложилось: на финише уступил ему 8,5 секунды.

«Я старался, но он сильный спортсмен. Я оставлял силы на последний круг, первый круг быстро начали ребята, был не мой темп. Думал, что в конце будет полегче», — рассказал после финиша россиянин.

Четвёртое место занял Вагин, что позволило ему получить бронзовую медаль чемпионата страны, так как результат Смольского идёт вне зачёта.

Турнир в Ханты-Мансийске завершится в воскресенье, 2 апреля, мужской эстафетой и женским масс-стартом.