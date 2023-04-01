Наталия Шевченко прокомментировала первое в карьере выступление в биатлонной эстафете

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, прокомментировала победу в женской эстафете на чемпионате России.

«Можно сказать, что первая биатлонная эстафета удалась. Был тяжёлый этап, сегодня очень тряслись ноги. Думала, что уже пойду на круг на стойке, но обошлось», — сказала Шевченко в эфире канала «Матч ТВ».

Свердловскую область также представляли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко. Их результат в эстафете — 1:08:54,2 (2 + 8).

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