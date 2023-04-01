Латыпов — о победе в масс-старте: хотелось провести драйвовую гонку

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

«На первом круге решили с Серохвостовым попробовать пробежать как на Кубке мира. Я сказал: «Давай я пойду, а ты поддержишь». Я его пропустил на подъёме, чтобы он немного подтащил, потому что 70% дистанции я шёл против ветра, а это не так просто. Хотелось создать интригу, драйвовую гонку. Конечно, в конце сезона сил не так много, но думаю, что было интересно», — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

Спортсмен пришёл к финишу за 36 минут и 54,2 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал Антон Смольский с тремя промахами (+15,4). Третий — Никита Поршнев, совершивший также три ошибки (+23,9).

Ранее сообщалось, что Латыпов выиграл в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.