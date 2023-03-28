Шевченко в течение месяца получит звание мастера спорта по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Наталия Шевченко получит звание мастера спорта в течение месяца.
Шевченко в течение месяца получит звание мастера спорта по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Она выполнила норматив на мастера спорта. Сейчас вопрос оформления документов, в течение месяца примерно присвоят.

Её пример — это хороший пример целеустремлённости, трудолюбия плюс хорошие наставники в нашей команде. Это совокупность успеха», — приводит слова Майгурова ТАСС.

В 2022 году Шевченко перешла из лыжных гонок в биатлон.

На чемпионате России она выиграла спринт и гонку преследования, допустив в двух гонках только один промах.

Ранее старший тренер российской женской сборной по биатлону Михаил Шашилов заявил, что Елена Вяльбе не сожалеет из-за перехода Шевченко из лыж в биатлон.

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