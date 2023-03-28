Шевченко в течение месяца получит звание мастера спорта по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Она выполнила норматив на мастера спорта. Сейчас вопрос оформления документов, в течение месяца примерно присвоят.
Её пример — это хороший пример целеустремлённости, трудолюбия плюс хорошие наставники в нашей команде. Это совокупность успеха», — приводит слова Майгурова ТАСС.
В 2022 году Шевченко перешла из лыжных гонок в биатлон.
На чемпионате России она выиграла спринт и гонку преследования, допустив в двух гонках только один промах.
Ранее старший тренер российской женской сборной по биатлону Михаил Шашилов заявил, что Елена Вяльбе не сожалеет из-за перехода Шевченко из лыж в биатлон.