Шашилов заявил, что Вяльбе не сожалеет из-за перехода Шевченко из лыж в биатлон

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Старший тренер российской женской сборной по биатлону Михаил Шашилов заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не сожалеет из-за того, что Наталия Шевченко перешла из лыж в биатлон.
Шашилов заявил, что Вяльбе не сожалеет из-за перехода Шевченко из лыж в биатлон
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«У нас каждый день есть надежды на победу Наталии. А как без надежды жить? Одна стойка у неё отлично получилась. Если бы стрельнула четыре нуля, я бы снял шляпу.

Всё хорошо. Никаких секретов при подготовке нет. Человек работает, вникает, развивается. Вчера Елену Валерьевну Вяльбе поздравил, сегодня тоже это сделаю. Все говорят, в лыжах медаль — вот у неё в биатлоне медаль. У Елены Валерьевны нет сожалений, что она отпустила Наталию», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

На чемпионате России в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла спринт и гонку преследования.

Ранее Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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