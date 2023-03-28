Шашилов заявил, что Вяльбе не сожалеет из-за перехода Шевченко из лыж в биатлон
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«У нас каждый день есть надежды на победу Наталии. А как без надежды жить? Одна стойка у неё отлично получилась. Если бы стрельнула четыре нуля, я бы снял шляпу.
Всё хорошо. Никаких секретов при подготовке нет. Человек работает, вникает, развивается. Вчера Елену Валерьевну Вяльбе поздравил, сегодня тоже это сделаю. Все говорят, в лыжах медаль — вот у неё в биатлоне медаль. У Елены Валерьевны нет сожалений, что она отпустила Наталию», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
На чемпионате России в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла спринт и гонку преследования.
Ранее Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.