Шевченко — о победе в гонке преследования на ЧР: ничего не напрягало
- РИА Новости
«Я шла, и у меня было преимущество, поэтому старалась остановиться перед огневым рубежом, подышать и спокойно отработать. Ничего не напрягало.
Минута преимущества? Это одновременно расслабляло и напрягало. Я, конечно, хотела четыре ноля, но не сегодня. Это стимул на будущее», — рассказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Шевченко преодолела дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунды. На четырёх огневых рубежах она допустила один промах.
Второй стала Екатерина Носкова (+1.05,4). Замкнула тройку Виктория Сливко (+1.12,8).
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