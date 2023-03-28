Шевченко — о победе в гонке преследования на ЧР: ничего не напрягало

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Я шла, и у меня было преимущество, поэтому старалась остановиться перед огневым рубежом, подышать и спокойно отработать. Ничего не напрягало.

Минута преимущества? Это одновременно расслабляло и напрягало. Я, конечно, хотела четыре ноля, но не сегодня. Это стимул на будущее», — рассказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Шевченко преодолела дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунды. На четырёх огневых рубежах она допустила один промах.

Второй стала Екатерина Носкова (+1.05,4). Замкнула тройку Виктория Сливко (+1.12,8).

Ранее биатлонистка Светлана Миронова заявила, что не планирует завершать спортивную карьеру.