Биатлонистка Миронова не планирует завершать спортивную карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова заявила, что не планирует завершать спортивную карьеру.

«Почему я не выступаю на чемпионате России? Здоровье не позволяет. Когда готовилась, почувствовала себя плохо с самого начала. Поняла, что нет смысла стартовать, будет только хуже.

Я планирую продолжать карьеру, нужно плотно заняться здоровьем и начать тренироваться, полумеры тут не подходят. Я люблю биатлон», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Из-за проблем со здоровьем Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат России. После посещения врачей спортсменка приняла решение отдохнуть и набраться сил.

Ранее Наталия Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.