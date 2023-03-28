Биатлонистка Миронова не планирует завершать спортивную карьеру

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова заявила, что не планирует завершать спортивную карьеру.
Биатлонистка Миронова не планирует завершать спортивную карьеру
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Почему я не выступаю на чемпионате России? Здоровье не позволяет. Когда готовилась, почувствовала себя плохо с самого начала. Поняла, что нет смысла стартовать, будет только хуже.

Я планирую продолжать карьеру, нужно плотно заняться здоровьем и начать тренироваться, полумеры тут не подходят. Я люблю биатлон», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Из-за проблем со здоровьем Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат России. После посещения врачей спортсменка приняла решение отдохнуть и набраться сил.

Ранее Наталия Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить