Команда из Свердловской области выиграла эстафету на чемпионате России

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялась женская эстафета 4 х 6 км.

Победу в гонке праздновали биатлонистки из Свердловской области, в составе команды выступили Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко. Их результат — 1:08:54,2 (2 + 8).

На второй позиции — Московская область с отставанием +2:36,4 (1 + 18). Третьи — спортсменки из ХМАО-Югры (6 + 14). Их отставание составило 2:58,3.

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