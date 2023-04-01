Команда из Свердловской области выиграла эстафету на чемпионате России
- РИА Новости
Победу в гонке праздновали биатлонистки из Свердловской области, в составе команды выступили Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко. Их результат — 1:08:54,2 (2 + 8).
На второй позиции — Московская область с отставанием +2:36,4 (1 + 18). Третьи — спортсменки из ХМАО-Югры (6 + 14). Их отставание составило 2:58,3.
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