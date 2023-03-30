Халили — об отстранении российских биатлонистов: следующий сезон через полгода, может столько всего поменяться

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Российский биатлонист Карим Халили заявил, что старается не думать об изоляции российского спорта.
Халили — об отстранении российских биатлонистов: следующий сезон через полгода, может столько всего поменяться
  • РИА Новости

«Сейчас не думаю об этом. Думаю о своём уровне. И если у меня пока не всё получается здесь, то надо сначала обрести то, на что способен, а потом думать о международных турнирах.

Решение МОК? Сейчас конец сезона, следующий — через полгода. За это время может столько всего поменяться, зачем гадать? Это бессмысленно», — приводит слова Халили «Спорт-Экспресс».

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее в IBU заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов.

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