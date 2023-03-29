В IBU заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно их рассмотрит.

Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но сейчас не пришло время пересматривать это решение», — приводит заявление организации «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов.