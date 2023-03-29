Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Требования МОК неприемлемые по многим причинам. Мы готовы нести наказание, если что‑то нарушаем, но сейчас это не так.

В IBU сегодня назначено заседание исполкома, где будет обсуждена эта тема. Учитывая, что IBU — одна из самых консервативных федераций, особых иллюзий не питаем», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее президент ВФХГ Ирина Винер призналась, что ей непонятны критерии МОК по допуску российских спортсменов.