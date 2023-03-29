Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов
- РИА Новости
«Требования МОК неприемлемые по многим причинам. Мы готовы нести наказание, если что‑то нарушаем, но сейчас это не так.
В IBU сегодня назначено заседание исполкома, где будет обсуждена эта тема. Учитывая, что IBU — одна из самых консервативных федераций, особых иллюзий не питаем», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее президент ВФХГ Ирина Винер призналась, что ей непонятны критерии МОК по допуску российских спортсменов.