Винер призналась, что ей непонятны критерии МОК по допуску российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Ничего не могу сказать. В этих рекомендациях МОК настолько всё расплывчато, что лучше спрашивать у президента ОКР Станислава Позднякова. Для нас, тренеров, там всё, совершенно всё непонятно. Может быть, это я такая недалёкая? Вчерашние заявления МОК вызвали непонимание.

Я читала о решениях исполкома. Исполком принял одно решение, потом Бах говорит другое, потом командные виды не допускают — это третье… В общем, мне непонятно. Сейчас это «ночь в Крыму, всё в дыму». Всё запутанно», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов проявлением национализма.