Ирина Казакевич: на стрельбе в эстафете у меня был очень сильный тремор в ногах

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, прокомментировала стрельбу в эстафете на чемпионате России.

«На стрельбе у меня был очень сильный тремор в ногах. Я шла сама с собой, настраивалась на стрельбу, и, может быть, это сказалось. Я сделала два выстрела, и у меня началась сильная дрожь в ногах. Пришлось просто быстро отработать и идти на штрафные круги», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Свердловскую область также представляли Тамара Дербушева, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко. Их результат в эстафете — 1:08:54,2 (2 + 8).

Ранее Наталия Шевченко прокомментировала первое в карьере выступление в биатлонной эстафете.