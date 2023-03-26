Со старта до финиша: Устюгов привёз Большунову 162 секунды и выиграл марафон на ЧР по лыжным гонкам

Сергей Устюгов выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км и завоевал вторую золотую медаль на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Он с первых метров дистанции ушёл в отрыв и на протяжении всей гонки не подпускал к себе соперников. Олимпийскому чемпиону не помешали ни посредственное состояние трассы, ни проблемы со здоровьем. В итоге он опередил пытавшихся составить ему конкуренцию до экватора марафона Алексея Червоткина и Александра Большунова на 1 минуту 21,5 секунды и 2 минуты 42,2 секунды. При этом последний после финиша удивился, что правилами разрешалось дважды поменять лыжи по ходу забега.

Чемпионат России в Тюмени во многом проходил под знаком противостояния Сергея Устюгова и Александра Большунова, по ходу нынешнего года успевшего стать самым обсуждаемым в отечественном лыжном спорте. Первый успешно начал выступление на первенстве и сходу завоевал золото в индивидуальном спринте, на что его визави ответил победой командном, а также в двух других забегах — скиатлоне и разделке на 15 км, где его визави стал лишь десятым. Однако у уроженца Междуреченского была отличная возможность реваншироваться и завершить турнир на высокой ноте. Но для этого нужно было брать верх в 50-километровом марафоне.

Три недели назад звёздные атлеты уже сражались друг с другом в масс-старте на «Чемпионских высотах». Тогда противники шли нога в ногу вплоть до 44-го километра, но потом отказавшийся от смены экипировки Устюгов отстал. В итоге, он довольствовался лишь бронзой, пропустив вперёд не только Большунова, но и Алексея Червоткина. Сергей явно усвоил этот урок и не только приготовил, но и воспользовался сразу тремя комплектами лыж. И это было логично. В этот день в Тюмени установилась очень тёплая погода, ввиду чего трасса была залита водой. И в таких условиях проблемы со скольжением начинали возникать крайне быстро.

«Километров шесть-семь (идёшь нормально) и потом по выкатам чувствуешь, что лыжи набрали грязи, воды, стали тугие», — впоследствии рассказывал Червоткин.

В Малиновке первая половина гонки получилась очень размеренной. Спортсмены шли плотной группой и только потом лидеры стали наращивать скорости и постепенно отделяться от пелотона. Но на этот раз всё произошло иначе. Устюгов не стал тратить время и уже на старте совершил феноменальный рывок, шокировавший конкурентов. Уже после первых пяти километров он «вёз» Червоткину и Большунову 20 секунд, а шедшему последним Денису Просковину — почти полторы минуты.

Преследователи постарались догнать беглеца, но им удалось лишь немного сократить отставание. Устюгов отказывался сбавлять темп и первое время не подпускал к себе никого из оппонентов, а после 25-го километра и вовсе включил ещё более высокую передачу. И к такому оказались не готовы не только абсолютное большинство участников забега, но и сам Большунов. К этому моменту он проигрывал лидеру уже 45 секунд и с каждым метром гандикап увеличился.

В итоге, Александр так и не пришёл в себя и сначала потерял шансы на золото, а затем и на серебро, отпустив Червоткина. На финише он уступил ему 1 минуту 20,7 секунды и довольствовался лишь бронзой, а Устюгову — аж 2:42,2.

Как и триумфатор, Большунов также менял лыжи по ходу гонки, правда, делал это лишь раз. И впоследствии стало ясно, что причиной тому не тактика или отсутствие инвентаря. Как признался спортсмен, он банально не знал об изменениях в правилах.

«Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять. Мы и на «Чемпионских высотах» один раз меняли, и в том году на чемпионате России нам так же говорили, чтобы один раз меняли. И на Кубке мира ещё два года назад тоже практика была... Конечно, я посмотрел, что по две пары лыж лежат, но даже не понимал, почему ребята кладут по две пары. Думал, просто будут выбирать, а оказывается, что то ли перед гонкой, то ли когда они поменяли правила… Мы с Лёхой (Червоткиным. — RT) сильно удивились после финиша, когда узнали, что два раза можно было лыжи менять. Когда у человека есть возможность поменять, то конечно, хоть лыжи и средние, поменяли бы», — признался Большунов «Чемпионату».

При этом трёхкратный олимпийский чемпион сказал, что Устюгову не удалось его удивить, а одной из главных причин его успеха назвал состояние лыж. В то же время, он положительно оценил свои результаты на чемпионате России и добавил, что извлечёт урок из неудачи в масс-старте.

«Итоги чемпионата России? Всё нормально. Я выступаю, выигрываю некоторые гонки. Да, сегодня не получилось, но понятно, что есть нюансы с точки зрения неидеальной подготовки, работы лыж. Но это не такой старт из-за которого можно переживать. Сегодня я даже рад, что в конце года стал третьим, потому что для меня это наоборот стимул на будущее», — добавил Большунов.

Что касается Устюгова, несмотря на результат, последние километры дались ему крайне нелегко. За «десятку» до финиша он второй раз сменил лыжи и на свежем комплекте отправился докатывать марафон. Но внезапно у него начало сводить правую ногу. И если при подъёме «ёлочкой» это не так беспокоило лыжника, то на спусках доставляло ему колоссальный дискомфорт. Однако Сергей выдержал и триумфально завершил выступление на чемпионате России.

«Там не только ногу свело, а всё… Носки не мог надеть — ребята помогали. Сейчас чувствую себя нормально, посмотрим, что будет через час», — признался Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Наверняка причиной тому был невероятной спурт на старте, который и позволил лыжнику захватить лидерство и гарантировать себе золото в марафоне. При этом он признался, что конкретного плана на гонку у него не было, а решение сразу устремиться вперёд было скорее импульсивным.

«Была авантюра, решил попробовать. Многие ребята меня знают, с первого года в команде была такая особенность — в голове дед провода замыкал. Сегодня также замкнул провода и что-то пошло. В итоге, терпел… Последняя десятка была очень тяжёлая... Спасибо сервису. Сегодня мы лучшие, все это видели. Большой привет Маркусу Крамеру. План работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно не заканчивать спортивную карьеру... Это мысли вслух, посмотрим, как всё будет после гонки», — заявил Устюгов.

Олимпийский чемпион Пекина признался, что в преддверии турнира мало кто верил в его успех, но ему удалось посрамить скептиков и попутно вновь влюбиться в лыжные гонки.

«Удалось выиграть спринт и марафон, в индивидуальной гонке на 15 км не получилось. Лыжи внесли коррективы. В целом, доволен чемпионатом и сезоном», — оценил свои добавил Устюгов.

Выступлением коллеги восхитился и Червоткин. По его словам, по ходу забега Устюгову удалось создать такой гандикап, что последние 15 км он прошёл в прогулочном темпе и уже не помышлял о сражении за золото.

«Вначале пытался сопротивляться. Но Серёга задал хороший темп и ошибкой было его отпускать. Ехал и размышлял по ходу забега, если бы не дал ему так оторваться, интересно, наелся бы я, отпал? Возможно, меня Санёк (Большунов. — RT) бы съел», — размышлял Червоткин.