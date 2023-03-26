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Степанова планирует выступить во всех гонках на финальном этапе Кубка России в Кировске

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Лыжница Вероника Степанова рассказала, что планирует выступить на финальном этапе Кубка России в Кировске.
Степанова планирует выступить во всех гонках на финальном этапе Кубка России в Кировске
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Я буду в Кировске. Побегу, скорее всего, все гонки. Сегодня сделала тренировку. Ждите в Кировске», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Степанова не участвовала в гонках на чемпионате России. Она восстанавливалась после того, как 4 марта на финише женского масс-старта на «Чемпионских высотах» упала без чувств и долго не могла прийти в себя.

Этап Кубка России в Кировске состоится с 7 по 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

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