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Большунов: с рождением Евы в моей жизни всё поменялось

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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что с рождением дочери Евы в его жизни всё поменялось.
Большунов: с рождением Евы в моей жизни всё поменялось
  • РИА Новости

«Конечно. С рождением Евы в моей жизни вообще всё поменялось. Образно говоря, клетка открылась. Прихожу домой после соревнований и ловлю себя на том, что мне вообще уже неинтересно, что там происходило на лыжне, независимо от того, выиграл я или проиграл. Я уже в другой жизни, в другом мире, где всё так интересно… Совершенно иные эмоции.

С появлением Евы профессиональная жизнь стала проще или сложнее? Она стала другой. Иначе распределяешь время, иначе строишь тренировки, особенно когда только входишь в сезон. До появления ребёнка можно было позволить себе подольше полежать, вернувшись с тренировки, отдохнуть. Сейчас так не получается. Иногда нужно помочь Ане что-то сделать по дому, покормить Еву кашей, сделать что-то ещё», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов не исключил, что может стать тренером после завершения карьеры.

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