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Большунов допускает, что в будущем станет тренером

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Российский лыжник Александр Большунов не исключил, что может стать тренером после завершения карьеры.
Большунов допускает, что в будущем станет тренером
  • РИА Новости

«Вижу ли себя в роли тренера? Думаю, это вполне возможный вариант.

Быть звездой — это большая ответственность? Не смотрю на себя с этого ракурса. Я точно так же, как другие спортсмены, каждый день тренируюсь, соревнуюсь, каждый раз должен выигрывать, доказывать, что я лучший. Сильно ли раздражает, когда не получается? В России — нет», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов заявил, что хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому.

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