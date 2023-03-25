Большунов допускает, что в будущем станет тренером

Российский лыжник Александр Большунов не исключил, что может стать тренером после завершения карьеры.

«Вижу ли себя в роли тренера? Думаю, это вполне возможный вариант.

Быть звездой — это большая ответственность? Не смотрю на себя с этого ракурса. Я точно так же, как другие спортсмены, каждый день тренируюсь, соревнуюсь, каждый раз должен выигрывать, доказывать, что я лучший. Сильно ли раздражает, когда не получается? В России — нет», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов заявил, что хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому.