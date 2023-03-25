Узнать больше

Большунов хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов признался, что хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому.
Большунов хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому
  • РИА Новости

«Идеальный сценарий в моём представлении — пробежать всю программу и везде финишировать первым. Конечно, хочется, чтобы было именно так. Более того, это возможно. Но о-о-очень сложно, реально. Должно всё сойтись: и лыжи, и самочувствие, и настроение, и звёзды. Зачем нужны такие сложности? Ради того, чтобы сделать в лыжных гонках то, что никому до вас не удавалось? Да и потом, если у нас есть шесть золотых медалей в отдельных видах на одном турнире, каждую из которых я способен завоевать, почему не собрать их вместе?» — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов заявил, что не ревнует тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко к другим спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить