Большунов хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому

Российский лыжник Александр Большунов признался, что хочет сделать в лыжных гонках то, что не удавалось никому.

«Идеальный сценарий в моём представлении — пробежать всю программу и везде финишировать первым. Конечно, хочется, чтобы было именно так. Более того, это возможно. Но о-о-очень сложно, реально. Должно всё сойтись: и лыжи, и самочувствие, и настроение, и звёзды. Зачем нужны такие сложности? Ради того, чтобы сделать в лыжных гонках то, что никому до вас не удавалось? Да и потом, если у нас есть шесть золотых медалей в отдельных видах на одном турнире, каждую из которых я способен завоевать, почему не собрать их вместе?» — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов заявил, что не ревнует тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко к другим спортсменам.