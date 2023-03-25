Большунов заявил, что не ревнует Бородавко к другим спортсменам

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, нет ли у него ревности из-за того, что он не единственный подопечный тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

«Да нет. Это, считаю, нормально — уделять равное внимание всем спортсменам в группе. Тем более что у нас так построена работа, что даже при одном и том же плане каждый тренируется индивидуально. Не думаю, что кто-то при этом чувствует себя ущемлённым. Скорее, наоборот. У всех есть очень качественный спарринг, который позволяет расти. Мне в том числе», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов ответил на вопрос о том, насколько сложно сочетать спринт и дистанцию.