Узнать больше

Большунов заявил, что не ревнует Бородавко к другим спортсменам

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, нет ли у него ревности из-за того, что он не единственный подопечный тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.
Большунов заявил, что не ревнует Бородавко к другим спортсменам
  • РИА Новости

«Да нет. Это, считаю, нормально — уделять равное внимание всем спортсменам в группе. Тем более что у нас так построена работа, что даже при одном и том же плане каждый тренируется индивидуально. Не думаю, что кто-то при этом чувствует себя ущемлённым. Скорее, наоборот. У всех есть очень качественный спарринг, который позволяет расти. Мне в том числе», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов ответил на вопрос о том, насколько сложно сочетать спринт и дистанцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить