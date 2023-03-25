Большунов: на Олимпиаде нужно отдавать себе отчёт, что где-то можешь проиграть

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос о том, насколько сложно сочетать спринт и дистанцию.

«Нет, это, прежде всего, моя задача. Вообще считаю, что от спортсмена зависит, как он видит собственную карьеру, какие результаты хочет показывать и над чем считает нужным поработать. Безусловно, есть определённая закономерность: чем больше ты работаешь над развитием спринтерских качеств, тем сильнее страдают дистанционные. Невозможно выполнять и ту и ту работу на максимальном уровне. Но можно найти золотую середину.

Да. Потому что среди соперников всегда есть спортсмены, которые готовятся к конкретному старту и, соответственно, направляют все силы именно на «свой» вид. Когда готовишься к тому, чтобы бежать на Олимпийских играх все дистанции, должен отдавать себе отчёт в том, что где-то можешь проиграть», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов рассказал о работе с тренером сборной России по лыжным гонкам Юрием Бородавко.