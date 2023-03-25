Большунов: первое время мы с Бородавко много разговаривали, сейчас уже сам знаю, что должен делать

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о работе с тренером сборной России по лыжным гонкам Юрием Бородавко.

«Когда я только пришёл к Юрию Викторовичу, обратил внимание как раз на то, насколько хорошо он сразу видит спортсмена. Как бы раскладывает его внутренне: чего человек способен добиться, как относится к тренировкам. Сам он любит говорить, кстати, что главное в тренерской работе — не мешать спортсмену. Первое время мы очень много разговаривали с Бородавко о том, как видим тренировочный процесс, соревнования, свои задачи на этих соревнованиях. Сейчас же, когда начинается соревновательный период и старты идут друг за другом, я сам уже знаю, как и что должен сделать.

Например, после «Чемпионских высот» приболел, и всю дальнейшую подготовку выстраивал сам, с учётом собственного самочувствия. Когда начал тренироваться в привычном ритме, до соревнований оставалось три или четыре дня, и я чётко понимал, как ими распорядиться. Как показала практика, всё сделал правильно, нигде не ошибся. Юрий Викторович всё это понимает, поэтому и доверяет во многих вещах, как мне кажется. Не опекает сверх меры», — сказал лыжник в интервью RT.

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