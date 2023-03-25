Узнать больше

Большунов — о тяжёлой доле спортсмена: ненавидеть всё вокруг не случалось

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тяжёлой доле спортсмена.
Большунов — о тяжёлой доле спортсмена: ненавидеть всё вокруг не случалось
  • РИА Новости

«Так, чтобы прямо ненавидеть, нет, не случалось. Бывают дни, когда не слишком получаются какие-то интервальные тренировки, ускорения. Для меня это всего лишь сигнал, что организму требуется передышка. Что он просто не может справляться с тем, чего хочу от него я. Но это рабочий момент. Даёшь себе день отдохнуть — и всё начинается по новому кругу. Наставник или партнёр в этой схеме тренер? Я бы сказал, помощник», — заявил лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов рассказал, позволяет ли себе отдыхать от лыж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить