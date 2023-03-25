Большунов — о тяжёлой доле спортсмена: ненавидеть всё вокруг не случалось

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тяжёлой доле спортсмена.

«Так, чтобы прямо ненавидеть, нет, не случалось. Бывают дни, когда не слишком получаются какие-то интервальные тренировки, ускорения. Для меня это всего лишь сигнал, что организму требуется передышка. Что он просто не может справляться с тем, чего хочу от него я. Но это рабочий момент. Даёшь себе день отдохнуть — и всё начинается по новому кругу. Наставник или партнёр в этой схеме тренер? Я бы сказал, помощник», — заявил лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов рассказал, позволяет ли себе отдыхать от лыж.