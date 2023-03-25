Большунов: от лыж отдыхать себе вообще не позволяю

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, позволяет ли он себе отдыхать от лыж.

«Вообще не позволяю. Разумеется, это не относится к соревновательному процессу. После серьёзных турниров отдохнуть пять, а то и десять дней — это нормально. Организм должен успевать восстанавливаться, прежде чем заново включиться в работу. Но даже когда я говорю об отдыхе, это не означает, что вообще исключаю тренировки. Мне кажется, что так нельзя. Да и не получается, если честно. Всё равно где-то пробежишься, где-то в тренажёрный зал зайдёшь. Понятно, что проводить по две тренировки в день уже не станешь, но одна в самый раз», — заявил лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов заявил, что не видит смысла стремиться к идеальной форме.