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Большунов: от лыж отдыхать себе вообще не позволяю

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, позволяет ли он себе отдыхать от лыж.
Большунов: от лыж отдыхать себе вообще не позволяю
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«Вообще не позволяю. Разумеется, это не относится к соревновательному процессу. После серьёзных турниров отдохнуть пять, а то и десять дней — это нормально. Организм должен успевать восстанавливаться, прежде чем заново включиться в работу. Но даже когда я говорю об отдыхе, это не означает, что вообще исключаю тренировки. Мне кажется, что так нельзя. Да и не получается, если честно. Всё равно где-то пробежишься, где-то в тренажёрный зал зайдёшь. Понятно, что проводить по две тренировки в день уже не станешь, но одна в самый раз», — заявил лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов заявил, что не видит смысла стремиться к идеальной форме.

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