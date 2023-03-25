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Большунов признался, что постоянно находиться в топе очень сложно

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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не видит смысла стремиться к идеальной форме.
Большунов признался, что постоянно находиться в топе очень сложно
  • РИА Новости

«Понимаю, что нет большого смысла стремиться к идеальной форме. Мы закончили олимпийский цикл, начали новый, и, если говорить о результатах, которые мы намереваемся показать через три года, сейчас даже правильно находиться в среднем сегменте, иметь некий внутренний резерв, который позволял бы через три года вывести организм на новый уровень нагрузок и, соответственно, результатов. Постоянно находиться наверху всё-таки очень сложно», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее сообщалось, как Большунов оценил своё состояние к концу соревновательного года.

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