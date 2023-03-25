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Большунов: на пиковое, идеальное состояние я так и не вышел

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Российский лыжник Александр Большунов оценил своё состояние к концу соревновательного года.
Большунов: на пиковое, идеальное состояние я так и не вышел
  • РИА Новости

«В предыдущие сезоны так всегда и было, сейчас нет. Да и не скажу, что нынешняя форма у меня прямо классная. На пиковое, идеальное состояние я так и не вышел. Ни на чемпионате России в Тюмени, ни на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

Связано ли это с недостатком привычной конкуренции?

Конкуренция у нас есть, причём достаточно сильная. Не хватает по-настоящему значимых стартов. Таких, где нужно быть идеально готовым. Ну и форма лучше набирается через такие старты. Другой вопрос, что всё это требует несколько иного настроя, иначе выстроенного тренировочного процесса. Я бы даже сказал, своего собственного отношения к этому процессу», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Большунов прокомментировал борьбу с Сергеем Устюговым на чемпионате России 2023 года в Тюмени.

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