Большунов заявил, что Устюгов упал не просто так в скиатлоне
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Я не знал, что он упал. Падение случается не просто так. Это от усталости. Конечно, когда ноги забиваются и становятся тяжёлыми — главное устоять. Кто устоял, тот выиграл», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».
Устюгов упал за несколько километров до финиша и не смог после этого догнать трёхкратного олимпийского чемпиона. А бронзу на финише вырвал Иван Якимушкин.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России.