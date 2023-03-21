Большунов заявил, что Устюгов упал не просто так в скиатлоне

Александр Большунов прокомментировал борьбу с Сергеем Устюговым в скиатлоне на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Я не знал, что он упал. Падение случается не просто так. Это от усталости. Конечно, когда ноги забиваются и становятся тяжёлыми — главное устоять. Кто устоял, тот выиграл», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

Устюгов упал за несколько километров до финиша и не смог после этого догнать трёхкратного олимпийского чемпиона. А бронзу на финише вырвал Иван Якимушкин.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России.