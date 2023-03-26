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Червоткин — о серебре в масс-старте на ЧР: было ошибкой отпускать Устюгова

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Лыжник Алексей Червоткин поделился мнением об итогах масс-старта на чемпионате России.
Червоткин — о серебре в масс-старте на ЧР: было ошибкой отпускать Устюгова
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Все всё видели, в принципе. Гонка далась не очень легко. Понятно, что последние 15 км гулял, откровенно сказать. Делал такую тренировку — первую-вторую зону. Вначале пытался сопротивляться, но Серёга (Устюгов) задал хороший темп, и ошибкой было его отпускать. Ехал и размышлял по ходу забега: если бы не отпустил, интересно, наелся бы я, отпал? Возможно, меня Санёк (Большунов) бы съел.

Когда отвалился Большунов, стало ли легче? Наоборот. Сейчас одному бороться, ехать. Так за его спиной посидеть можно было, где-то выкатить. А так один. Борьба с самим собой тяжелее», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Победил в гонке Сергей Устюгов. Он преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 14 минут 16 секунд.

Червоткин стал вторым. Его отставание составило 1 минуту 21,5 секунды. Замкнул тройку Александр Большунов (+2:42,0).

Ранее сообщалось, что Кулешова выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России.

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